Хет-трик Неймара помог «ПСЖ» разгромить «Истанбул» в матче Лиги чемпионов

«Пари Сен-Жермен» нанес разгромное поражение «Истанбул Башакшехир» в матче заключительного тура группового этапа Лиги чемпионов.

Встреча, прошедшая в столице Франции, завершилась со счетом 5:1 в пользу хозяев. В составе победителей хет-трик оформил Неймар, также дубль в активе Киллиана Мбаппе. У гостей мяч забил Мехмет Топал.

«Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию матча.

По итогам группового турнира «ПСЖ» (12 очков) занял первое место в турнирной таблице группы H и вышел в плей-офф.

«Истанбул» (3) стал четвертым и завершил выступление в турнире.

Ранее сообщалось, что игроки «ПСЖ» и «Истанбула» преклонили колено перед матчем Лиги чемпионов.

Футбол. Лига чемпионов. Группа H. 6-й тур

«Пари Сен-Жермен» (Париж, Франция) — «Истанбул Башакшехир» (Стамбул, Турция) — 5:1

Голы: 1:0 — Неймар, 21; 2:0 — Неймар, 38; 3:0 — Мбаппе, 42; 4:0 — Неймар, 50; 4:1 — Топал, 57; 5:1 — Мбаппе, 62.