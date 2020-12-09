«Интер» сыграл вничью с «Шахтером» и вылетел из Лиги чемпионов
Карен Саркисян
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Миланский «Интер» и донецкий «Шахтер» сыграли вничью в матче шестого тура группового этапа Лиги чемпионов УЕФА.
Встреча проходила на стадионе «Джузеппе Меацца» в Милане и завершилась со счетом 0:0.
«Газета.Ru» провела онлайн-трансляцию игры.
Таким образом, «Интер» вылетел из Лиги чемпионов.
Лига чемпионов. 6-й тур
«Интер» (Милан, Италия) — «Шахтер» (Донецк, Украина) — 0:0
Ранее сообщалось, что игроки «ПСЖ» и «Истанбула» преклонили колено перед матчем Лиги чемпионов.