«Атлетико» обыграл «Зальцбург» и вышел в плей-офф Лиги чемпионов
Карен Саркисян
Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
Мадридский «Атлетико» обыграл «Зальцбург» в матче шестого тура группового этапа Лиги чемпионов УЕФА.
Встреча проходила на стадионе «Вальс-Зиценхайм» в Зальцбурге и завершилась со счетом 1:0.
Таким образом, «Атлетико» вышел в плей-офф Лиги чемпинов.
«Газета.Ru» провела онлайн-трансляцию игры.
Лига чемпионов. 6 тур
«Зальцбург» (Зальцбург, Австрия) — «Атлетико» (Россия) — 0:2
Голы: 0:1 — Эрмосо, 39; 0:2 — Карраско, 86.
Ранее сообщалось, что игроки «ПСЖ» и «Истанбула» преклонили колено перед матчем Лиги чемпионов.