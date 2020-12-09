«Бавария» и «Локомотив» объявили составы на матч Лиги чемпионов
Антон Борисов
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Мюнхенская «Бавария» и московский «Локомотив» определились со стартовыми составами на матч шестого тура группового этапа Лиги чемпионов.
Стартовый состав «Баварии»: Нойер, Боатенг, Зюле, Сарр, Дэвис, Рока, Горецка, Зане, Мюллер, Дуглас Коста, Шупо-Мотинг.
Стартовый состав «Локомотива»: Гильерме, Райкович, Чорлука, Рыбусь, Живоглядов, Магкеев, Миранчук, Игнатьев, Камано, Рыбчинский, Эдер.
Встреча между «Баварией» и «Локомотивом» пройдет в Мюнхене. «Газета.Ru» проведет текстовую онлайн-трансляцию матча. Начало — в 23.00 мск.
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