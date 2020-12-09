Пять игроков ЦСКА пропустят матч Лиги Европы против «Динамо»

Главный тренер московского ЦСКА Виктор Гончаренко заявил, что пять игроков команды не примут участие в матче шестого тура группового этапа Лиги Европы против загребского «Динамо».

«Влашич не прилетел даже домой. Также в Москве остались Фернандес, Дзагоев, Магнуссон и Эджуке», — приводит слова Гончаренко пресс-служба клуба в Twitter.

Встреча между «Динамо» и ЦСКА пройдет в Загребе 10 ноября. «Газета.Ru» проведет текстовую онлайн-трансляцию матча. Начало — в 23.00 мск.

Ранее сообщалось, что ЦСКА отправился в Загреб на матч Лиги Европы с «Динамо».