Румынские арбитры утверждают, что тренер «Истанбула» называл их цыганами

Румынские арбитры, работавшие на матче шестого тура группового этапа Лиги чемпионом между «Пари Сен-Жермен» и клубом «Истанбул Башакшехир», утверждают, что представитель турецкого клуба назвал их «цыганами», сообщает журналист Эмануэль Рошу в Twitter.

На 16-й минуте румынский резервный арбитр Себастьян Колтеску, обращаясь к главному судье Овидиу Хацегану, назвал помощника главного тренера стамбульской команды Пьера Вебо negru, что переводится с румынского как «черный».

Слова четвертого судьи вызвали резкую реакцию на скамейке запасных «Истанбул Башакшехир». Вебо и нападающий команды Демба Ба обвинили Колтеску в расизме, после чего обе команды покинули поле и отказались продолжать матч.

Арбитры встречи утверждают, что Вебо со второй минуты начал называть румынскую бригаду «цыганами».

Ранее сообщалось, что Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) назначил инспектора для проведения дисциплинарного расследования расистского скандала на матче Лиги чемпионов.