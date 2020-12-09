В UFC разорвали контракт с участником драки на свадьбе в Дагестане

В Абсолютном бойцовском чемпионата (UFC) разорвали контракт с российским бойцом смешанных единоборств (MMA) Гаджимурадом Антигуловым, сообщает BJPenn.com.

Напомним, что Антигулов стал участником скандальной драки на свадьбе в Дагестане.

Гаджимурад Антигулов одержал две победы и потерпел четыре поражения в шести боях в UFC.

Ранее президент UFC рассказал о возможной встрече Хабиба и Макгрегора.