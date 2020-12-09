ЦСКА обратился в ЭСК РФС после матча РПЛ с «Химками»

Московский ЦСКА обратился в Экспертно-судейскую комиссию Российского футбольного союза после матча 17-го тура Российской премьер-лиги с подмосковными «Химками», сообщает Sport24.

По информации источника, ЦСКА обратился в ЭСК РФС с просьбой оценить решение судьи продолжить игру после единоборства защитника московского клуба Георгия Щенникова и полузащитника подмосковного клуба Ильи Кухарчука в эпизоде на 47-й минуте перед забитым мячом в ворота Игоря Акинфеева.

Ранее сообщалось, что ЦСКА отправился в Загреб на матч Лиги Европы с «Динамо».