Медведева не включена в предварительный список чемпионата России

Федерация фигурного катания на коньках России опубликовала на официальном сайте ФФККР предварительный список участников чемпионата России.

В состав участников вошла чемпионка Европы Алена Косторная, которая из-за положительного теста на коронавирус пропустила заключительный этап Кубка России.

Победительница чемпионата мира и Европы Евгения Медведева в предварительный список не включена.

Напомним, что осенью у Медведевой вновь появились проблемы со спиной.

Ранее дочь Пескова и Навки выиграла соревнования по фигурному катанию.