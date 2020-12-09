Ветеран «Спартака» назвал провалом уход Газизова из московского клуба

Московский «Спартак» объявил об уходе Шамиля Газизова с поста генерального директора клуба.

Сообщается, что причиной ухода Газизова стало назначение Дмитрия Попова спортивным директором «Спартака».

Ветеран «Спартака» Евгений Ловчев прокомментировал уход Газизова, передает «Советский спорт».

По словам ветерана, все решала Зарема Салихова, и Леонид Федун не мог к ней не прислушаться.

Ловчев отмечает, что после прихода Федуна в «Спартаке» сменилось порядка пятнадцати тренеров и еще масса генеральных директоров.

«Этой кутерьме не видно конца. Это провал», — сказал он.

Напомним, что Газизов занял пост генерального директора «Спартака» летом 2020 года.

Ранее «Спартак» анонсировал уход Газизова сценой из «Симпсонов».