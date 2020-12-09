Опейкин об отказе Домрачевой выступить против Лукашенко: есть все понимающие подлецы

Исполнительный директор Белорусского фонда спортивной солидарности Александр Опейкин рассказал в интервью «Газете.Ru» о своем отношении к тому, что олимпийская чемпионка Дарья Домрачева не стала подписывать открытое письмо белорусских спортсменов, в котором те назвали победу Александра Лукашенко на выборах президента сфальсифицированной и призвали провести повторное голосование.

«Здесь речь не идет о политической позиции, здесь речь о том, есть ли у людей вообще моральные принципы. Эта ситуация прекрасно показала прослойку, у которой просто нет моральных ориентиров.

Как сказал один умный человек, в Белоруссии Лукашенко поддерживают либо ничего не понимающие глупцы, либо все понимающие подлецы.

Есть люди, выступающие в поддержку режима из-за своего ограниченного кругозора, начитавшиеся «планов Даллеса» и протоколов сионских мудрецов, а есть откровенно циничные ребята, пытающиеся найти выгоду в этой ситуации или удержать свое положение», — рассказал Опейкин.

Ранее Лукашенко прокомментировал санкции МОК в отношении Белоруссии.