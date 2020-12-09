Бывший футболист «Зенита» высказался о прерванном матче Лиги чемпионов

Бывший футболист «Зенита» и сборной Бразилии Жулиано высказался о прерванном матче шестого тура группового этапа Лиги чемпионов УЕФА «Пари Сен-Жермен» — «Истанбул Башакшехир».

Напомним, что резервный судья встречи Себастьян Колцеску назвал помощника главного тренера «Истанбул Башакшехир» Пьера Вебо черным.

Футболисты «Истанбул Башакшехир» в знак протеста ушли с поля и отказались доигрывать игру.

«Все это уже надоело, мы должны жить в свободном мире. Мы не покончим с расизмом так сразу, для этого потребуется время. Но мы будем рады, если нам удастся уменьшить количество подобных случаев», — сказал Жулиано.

Матч «Пари Сен-Жермен» — «Истанбул Башакшехир» будет доигран 9 декабря. Начало — 20.55 мск.

Ранее сообщалось, что матч «ПСЖ» — «Истанбул» будет доигран 9 декабря.