Бывший футболист «Зенита» высказался о прерванном матче Лиги чемпионов
Бывший футболист «Зенита» и сборной Бразилии Жулиано высказался о прерванном матче шестого тура группового этапа Лиги чемпионов УЕФА «Пари Сен-Жермен» — «Истанбул Башакшехир».
Напомним, что резервный судья встречи Себастьян Колцеску назвал помощника главного тренера «Истанбул Башакшехир» Пьера Вебо черным.
Футболисты «Истанбул Башакшехир» в знак протеста ушли с поля и отказались доигрывать игру.
«Все это уже надоело, мы должны жить в свободном мире. Мы не покончим с расизмом так сразу, для этого потребуется время. Но мы будем рады, если нам удастся уменьшить количество подобных случаев», — сказал Жулиано.
Матч «Пари Сен-Жермен» — «Истанбул Башакшехир» будет доигран 9 декабря. Начало — 20.55 мск.
Ранее сообщалось, что матч «ПСЖ» — «Истанбул» будет доигран 9 декабря.