Неймар опубликовал cообщение в поддержку движения Black lives matter

Нападающий «Пари Сен-Жермен» Неймар после прерванного матча шестого тура группового этапа Лиги чемпионов УЕФА с «Истанбул Башакшехир» опубликовал на своей странице в Instagram сообщение в поддержку движения Black lives matter (BLM).

Напомним, что резервный судья встречи Себастьян Колцеску назвал помощника главного тренера «Истанбул Башакшехир» Пьера Вебо черным.

Футболисты «Истанбул Башакшехир» в знак протеста ушли с поля и отказались доигрывать игру.

«BLACK LIVES MATTER», — написал Неймар в сообщении.

Матч «Пари Сен-Жермен» — «Истанбул Башакшехир» будет доигран 9 декабря. Начало — 20.55 мск.

Ранее сообщалось, что матч «ПСЖ» — «Истанбул» будет доигран 9 декабря.