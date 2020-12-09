«ПСЖ» выступил с официальным заявлением о прерванном матче Лиги чемпионов
Карен Саркисян
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«Пари Сен-Жермен» выступил с официальным заявлением о прерванном матче шестого тура группового этапа Лиги чемпионов УЕФА с «Истанбул Башакшехир».
Напомним, что резервный судья встречи Себастьян Колцеску назвал помощника главного тренера «Истанбул Башакшехир» Пьера Вебо черным.
Футболисты «Истанбул Башакшехир» в знак протеста ушли с поля и отказались доигрывать игру
«Любая форма расизма противоречит ценностям, которые исповедует «Пари Сен-Жермен», его президент, персонал и игроки», — гласит заявление на официальном сайте «ПСЖ».
Матч «Пари Сен-Жермен» — «Истанбул Башакшехир» будет доигран 9 декабря. Начало — 20.55 мск.
Ранее сообщалось, что матч «ПСЖ» — «Истанбул» будет доигран 9 декабря.