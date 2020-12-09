«ПСЖ» выступил с официальным заявлением о прерванном матче Лиги чемпионов

«Пари Сен-Жермен» выступил с официальным заявлением о прерванном матче шестого тура группового этапа Лиги чемпионов УЕФА с «Истанбул Башакшехир».

Напомним, что резервный судья встречи Себастьян Колцеску назвал помощника главного тренера «Истанбул Башакшехир» Пьера Вебо черным.

Футболисты «Истанбул Башакшехир» в знак протеста ушли с поля и отказались доигрывать игру

«Любая форма расизма противоречит ценностям, которые исповедует «Пари Сен-Жермен», его президент, персонал и игроки», — гласит заявление на официальном сайте «ПСЖ».

Матч «Пари Сен-Жермен» — «Истанбул Башакшехир» будет доигран 9 декабря. Начало — 20.55 мск.

Ранее сообщалось, что матч «ПСЖ» — «Истанбул» будет доигран 9 декабря.