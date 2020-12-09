УЕФА выступил с заявлением по поводу матча «ПСЖ» — «Истанбул»

Союз европейских футбольный ассоциаций (УЕФА) выступил с официальным заявлением по поводу матча шестого тура группового этапа Лиги чемпионов между французским «ПСЖ» и турецким «Истанбул Башакшехир», сообщает сайт организации.

Игра будет продолжена 9 декабря и начнется в 20.55 по московскому времени с 14-й минуты. На матч будет назначена другая судейская бригада.

Поединок был остановлен на 14-й минуте из-за того, что судья назвал тренера стамбульцев Пьер Вебо «черным парнем». После этого игрок турецкой команды Демба Ба начал спорить с арбитром и предъявлять ему претензии, за что получил красную карточку.

В знак протеста все футболисты «Истамбула» покинули поле, к ним присоединились игроки «ПСЖ».

Ранее сообщалось, что президент Турции призвал УЕФА вмешаться в скандал матча «Истанбула» и «ПСЖ».