Умер бывший главный тренер сборной Аргентины Алехандро Сабелья

Бывший главный тренер сборной Аргентины Алехандро Сабелья умер в возрасте 66 лет, сообщает TNT Sports.

Специалист скончался из-за проблем с сердцем, обострившихся после заражения коронавирусом.

Сабелья возглавлял сборную Аргентины с 2011 по 2014 год. Под его руководством национальная команда дошла до финала чемпионата мира 2014 года в Бразилии, где проиграла Германии со счетом 0:1.

Ранее сообщалось, что чемпион Европы по футболу 1960 года в составе сборной СССР Виктор Понедельник умер в возрасте 83 лет.