Умер бывший главный тренер сборной Аргентины Алехандро Сабелья
Антон Борисов
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Бывший главный тренер сборной Аргентины Алехандро Сабелья умер в возрасте 66 лет, сообщает TNT Sports.
Специалист скончался из-за проблем с сердцем, обострившихся после заражения коронавирусом.
Сабелья возглавлял сборную Аргентины с 2011 по 2014 год. Под его руководством национальная команда дошла до финала чемпионата мира 2014 года в Бразилии, где проиграла Германии со счетом 0:1.
Ранее сообщалось, что чемпион Европы по футболу 1960 года в составе сборной СССР Виктор Понедельник умер в возрасте 83 лет.