В «Спартаке» назвали причину отставки Газизова

Глава департамента по коммуникациям московского «Спартака» Антон Фетисов высказался об уходе Шамиля Газизова с поста генерального директора клуба.

«Шамиль Газизов не предложил видение стратегического развития клуба, которое бы разделяли акционеры «Спартака». Это касается и спортивной части, и менеджмента», — цитирует Фетисова «Спорт-Экспресс».

Представитель клуба отметил, что обязанности гендиректора возложены на управляющего директора команды Евгения Мележикова.

Газизов покинул пост генерального директора «Спартака» спустя пять месяцев после назначения. До этого он занимал аналогичную должность в «Уфе».

После 17 туров Российской премьер-лиги «Спартак» с 35 очками занимает второе место в турнирной таблице, уступая петербургскому «Зениту» по дополнительным показателям.

Ранее член совета директоров «Спартака» Андрей Федун отреагировал на уход Газизова.