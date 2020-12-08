Бывший игрок «Анжи» назвал группу России в отборочном турнире ЧМ удобной

Состоялась жеребьевка отборочного турнира чемпионата мира 2022 года.

Сборная России попала в группу H и сыграет с национальными командами Хорватии, Словакии, Словении, Кипра и Мальты.

Бывший игрок махачкалинского «Анжи» Шамиль Лахиялов прокомментировал результаты жеребьевки, передает «Евро-Футбол.Ру».

Лахиялов отмечает, что не знает, могла ли сборной России достаться более удобная группа.

По мнению игрока, сборная Хорватии стоит особняком, хотя она уже не та, что была на последнем чемпионате мира.

«Главный вопрос — будет ли сборная России соответствовать нужному уровню мастерства. На данный момент еврокубки показывают, что мы не в состоянии конкурировать с командами даже из таких стран, как Бельгия и Австрия», — добавил он.

Отборочный турнир начнется в марте 2021 года.

Напомним, что десять победителей групп напрямую выйдут в финальную часть чемпионата мира.

Ранее стали известны все соперники сборной России по отборочному турниру к ЧМ-2022.