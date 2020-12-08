Бывший защитник сборной Словакии: Россия — не чужая для меня страна

Состоялась жеребьевка отборочного турнира к чемпионату мира 2022 года.

Сборная России попала в группу H и сыграет с национальными командами Хорватии, Словакии, Словении, Кипра и Мальты.

Бывший защитник московского «Локомотива» и сборной Словакии Ян Дюрица прокомментировал результаты жеребьевки, передает «Чемпионат.com».

По мнению защитника, класс Словакии, России, Хорватии и Словении примерно одинаковый и у всех есть шанс пройти на чемпионат мира.

Дюрица отмечает, Россия — не чужая для него страна и если будет возможность, он обязательно приедет, чтобы вживую посмотреть матч между сборными.

«Россия и Словакия разыграют между собой первое место в группе», — добавил он.

Отборочный турнир начнется в марте 2021 года.

Напомним, что десять победителей групп напрямую выйдут в финальную часть чемпионата мира.

Ранее стали известны все соперники сборной России по отборочному турниру к ЧМ-2022.