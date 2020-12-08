Дочь Пескова и Навки выиграла соревнования по фигурному катанию

Дочь пресс-секретаря президента Российской Федерации Дмитрия Пескова и олимпийской чемпионки Татьяны Навки выиграла детские соревнования по фигурному катанию в Москве.

Татьяна Навка опубликовала фотографию дочери на пьедестале на своей странице в Instagram.

По словам Навки, их школа успешно приняла участие в соревнованиях, где среди других участников были в том числе и дети из школ ЦСКА и «Самбо-70».

«Поздравляю деток и тренерский состав! Горжусь! Особенно одной юной фигуристкой в центре!» — написала она.

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