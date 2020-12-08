Бывший тренер «Ростова» верит в первое место России в группе отборочного турнира ЧМ

Состоялась жеребьевка отборочного турнира к чемпионату мира 2022 года.

Сборная России попала в группу H и сыграет с национальными командами Хорватии, Словакии, Словении, Кипра и Мальты.

Бывший главный тренер «Ростова» Игорь Гамула прокомментировал результаты жеребьевки, передает «РБ-Спорт».

По мнению тренера, играть в этой группе можно и нужно.

Гамула уверен, что сборная России займет первое место.

«А кого бояться? Словакию, Словению? Не смешите!», — добавил он.

Отборочный турнир начнется в марте 2021 года.

Напомним, что десять победителей групп напрямую выйдут в финальную часть чемпионата мира.

Ранее стали известны все соперники сборной России по отборочному турниру к ЧМ-2022.