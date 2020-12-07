«Спартак» интересуется 18-летним аргентинским форвардом

Московский «Спартак» интересуется 18-летним форвардом аргентинского «Колона» Факундо Фариасе, сообщает AS.

Отмечается, что красно-белые обратились к окружению игрока для получения информации о возможном переходе футболиста.

Также за нападающим следят итальянская «Рома», испанский «Вильярреал», французский «Лилль» и другие клубы.

В текущем сезоне Фариасе провел восемь матчей, забив два мяча.



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