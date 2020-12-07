Бразильская девушка-боксер обвиняется в избиении мужа до смерти

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Бразильская девушка-боксер Вивиан Обенауф обвиняется в избиении мужа до смерти, передает New York Post.

Отмечается, что спортсменка избила супруга тупым предметом.

После окончания карьеры Обенауф открыла тренажерный зал в швейцарском городе Интерлакен, где ее муж владел рестораном. Пара поженилась в январе 2020 года.

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