Названы самые успешные российские спортсмены 2020 года

Sport24 совместно с PricewaterhouseCoopers (PwC) опубликовал рейтинг самых успешных спортсменов 2020 года.

Стоит отметить, что для составления рейтинга учитывались финансовые показатели, медийные показатели и показатели дополнительной деловой и благотворительной активности.

Первое место занял боец Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабиб Нурмагомедов. Он заработал $12,6 млн, а в социальных сетях у него 26 млн подписчиков. На второй строчке расположился хоккеист Александр Овечкин. Замкнул тройку сильнейших игрок клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) Артемий Панарин.



Ранее Петр Ян рассказал о разговоре с Хабибом.