Нападающий «Боруссии» Холанд не сыграет против «Зенита»

Нападающий дортмундской «Боруссии» и сборной Норвегии Эрлинг Холанд не сыграет против петербургского «Зенита» в рамках матча шестого тура группового этапа Лиги чемпионов. Об этом сообщает Sportbuzzer.

По информации источника, помимо 20-летнего скандинава, команде Люсьена Фавра не смогут помочь Мануэль Аканджи, Рафаэл Геррейра, Махмуд Дахуд, Томас Делейни, Матеу Морей, Тома Менье и Рейниер.

Напомним, что матч «Зенит» — «Боруссия» пройдет 8 декабря в Санкт-Петербурге. Стартовый свисток прозвучит на стадионе «Газпром Арена» в 20.55 по московскому времени.

Ранее сообщалось, что нападающий «Зенита» и сборной Ирана Сердар Азмун назвал причину провала клуба в Лиге чемпионов.