Экс-футболист получил 12 лет колонии за шпионскую деятельность

Бывший футболист симферопольской «Таврии» Василий Василенко получил 12 лет колонии строгого режима за шпионскую деятельность в пользу Украины. Об этом сообщает РБК.

Приговор в отношении обвиняемого по статье 276 Уголовного кодекса Российской Федерации («Шпионаж») огласил Московский городской суд.

Напомним, что Василенко был задержан правоохранительными органами в октябре 2019 года. Более года экс-футболист находился в СИЗО.

Ранее сообщалось, что председатель совета директоров столичного «Локомотива» Анатолий Мещеряков раскрыл повестку предстоящего заседания.