Экс-футболист получил 12 лет колонии за шпионскую деятельность
Вадим Балканов
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Бывший футболист симферопольской «Таврии» Василий Василенко получил 12 лет колонии строгого режима за шпионскую деятельность в пользу Украины. Об этом сообщает РБК.
Приговор в отношении обвиняемого по статье 276 Уголовного кодекса Российской Федерации («Шпионаж») огласил Московский городской суд.
Напомним, что Василенко был задержан правоохранительными органами в октябре 2019 года. Более года экс-футболист находился в СИЗО.
Ранее сообщалось, что председатель совета директоров столичного «Локомотива» Анатолий Мещеряков раскрыл повестку предстоящего заседания.
‼️Мосгорсуд приговорил к 12 годам колонии строгого режима бывшего профессионального футболиста украинца Василия Василенко, которого обвинили в шпионаже.— РБК (@ru_rbc) December 7, 2020