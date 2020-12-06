Радионова прокомментировала победу Валиевой на Кубке России

Российская фигуристка Камила Валиева стала победительницей пятого этапа Кубка России по фигурному катанию.

Валиева выиграла произвольную программу в женском одиночном катании с отрывом от Анастасии Таракановой более чем в 37 баллов.

По итогам двух соревновательных дней российская фигуристка набрала 254,86 балла.

Двукратная чемпионка мира Елена Радионова прокомментировала победу Валиевой, передает ТАСС.

По словам двукратной чемпионки мира, с каждым годом любой спортсмен становится только лучше — приобретается стать, скольжение, и, конечно, Валиева прогрессирует.

Радиона уверена, что российская фигуристка будет добавлять новые четверные прыжки, поскольку в группе Этери Тутберидзе не принято останавливаться на достигнутом.

«Камиле по силам выиграть чемпионат России», — добавила она.

Ранее сообщалось, что фигуристка Валиева выиграла этап Кубка России с двумя мировыми рекордами.