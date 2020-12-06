Тренер Гончаренко восхитилась четверными прыжками Валиевой

Тренер по фигурному катанию Инна Гончаренко высказалась о выступлении ученицы Этери Тутберидзе Камилы Валиевой в произвольной программе на пятом этапе Кубка России. Об этом сообщает ТАСС.

По ее словам, у спортсменки имеется задел для того, чтобы в дальнейшем выучить прыжки в пять оборотов.

«Мне очень понравилась программа Камилы, она уже гораздо лучше выглядела в этом прокате, чем в прошлом — более осмысленно, вкатанно, точнее музыкально.

Ее четверные тулупы были выполнены не просто хорошо, а шикарно, с усложнением, на красивом выезде. По-моему, даже с небольшим перекрутом. Там даже запас на пятерные есть», — сказала Гончаренко.

Ранее сообщалось, что Камила Валиева выиграла этап Кубка России с двумя мировыми рекордами.