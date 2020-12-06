В очередном матче 17-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) московский ЦСКА сыграл вничью с «Химками».

Встреча прошла в Москве на стадионе «ВЭБ Арена» при ограниченном количестве зрителей и завершилась результативной ничьей — 2:2.

В составе красно-синих по разу отличились Никола Влашич и Илья Шкурин.

У гостей голы на свой лицевой счет оформили Илья Кухарчук и Резиуан Мирзов.

После этого матча подопечные Виктора Гончаренко опустились на третью строчку в турнирной таблице чемпионата России. В их активе 33 очка.

Ранее сообщалось, что экс-полузащитник московского «Спартака» Владимир Быстров высмеял слова аргентинца Себастьяна Дриусси об игре на «дерьмовой» позиции в «Зените».