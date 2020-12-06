Хавбек «Спартака» Урунов может зимой вернуться в «Уфу»

Полузащитник московского «Спартака» Остон Урунов может в предстоящее зимнее трансферное окно вернуться в «Уфу». Об этом сообщает РИА «Новости».

По информации источника, башкирский клуб намерен рассмотреть вариант с арендой 19-летнего узбека. При этом не исключен вариант с полноценным трансфером игрока, перешедшего в стан красно-белых минувшим летом.

В нынешнем сезоне Российской премьер-лиги (РПЛ) Урунов провел семь матчей, однако результативных действий осуществить не сумел.

Ранее сообщалось, что старший тренер московского ЦСКА Сергей Овчинников подвел итог ничейной игры с «Химками» в рамках 17-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).