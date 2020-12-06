Фигурист Гуменник стал победителем пятого этапа Кубка России

Петр Гуменник стал победителем пятого этапа Кубка России по фигурному катанию, который проходит в эти дни в московском дворце спорта «Мегаспорт».

Спортсмен по итогам своей произвольной программы набрал 171,06 балла, что позволило по сумме двух соревновательных дней опередить Егора Рухина и Алексея Ерохова, занявших второе и третье место соответственно.

Итоговое положение в соревнованиях мужчин-одиночников пятого этапа Кубка России:

1. Петр Гуменник – 247,14

2. Егор Рухин – 246,49

3. Алексей Ерохов – 226,76

4. Артем Зотов – 205,69

5. Владислав Катичев – 181,51.



Ранее сообщалось, что ученица прославленного тренера Этери Тутберидзе Камилла Валиева выиграла этап Кубка России с двумя мировыми рекордами.