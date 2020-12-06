Фигурист Гуменник стал победителем пятого этапа Кубка России
Вадим Балканов
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Петр Гуменник стал победителем пятого этапа Кубка России по фигурному катанию, который проходит в эти дни в московском дворце спорта «Мегаспорт».
Спортсмен по итогам своей произвольной программы набрал 171,06 балла, что позволило по сумме двух соревновательных дней опередить Егора Рухина и Алексея Ерохова, занявших второе и третье место соответственно.
Итоговое положение в соревнованиях мужчин-одиночников пятого этапа Кубка России:
1. Петр Гуменник – 247,14
2. Егор Рухин – 246,49
3. Алексей Ерохов – 226,76
4. Артем Зотов – 205,69
5. Владислав Катичев – 181,51.
Ранее сообщалось, что ученица прославленного тренера Этери Тутберидзе Камилла Валиева выиграла этап Кубка России с двумя мировыми рекордами.