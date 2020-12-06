Семин поделился воспоминаниями о Понедельнике

Чемпион Европы по футболу 1960 года в составе сборной СССР Виктор Понедельник умер в возрасте 83 лет.

Бывший тренер московского «Локомотива» Юрий Семин поделился своими воспоминаниями о Понедельнике, передает «Чемпионат.com».

По словам тренера, Понедельник — олицетворение побед нашего футбола на мировой арене. Семин отмечает, что ему удалось пообщаться с Понедельником в «Спартаке» в 1965 году, когда они были на международном турнире в Израиле.

«Остались очень ценные воспоминания и памятная фотография. Человек с большой буквы. Очень грустно, что он нас покинул», — добавил он.

Виктор Понедельник был последним живущим победителем чемпионата Европы — 1960.

Ранее сообщалось, что умер чемпион Европы — 1960 Виктор Понедельник.