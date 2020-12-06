Чемпион Европы по футболу 1960 года в составе сборной СССР Виктор Понедельник умер в возрасте 83 лет.

Бывший главный тренер московского ЦСКА и депутат Государственной думы Российской Федерации Валерий Газзаев выразил соболезнования в связи со смертью Понедельника, передает «Чемпионат.com».

По словам депутата, он хорошо знал Понедельника и спортсмен был блестящим нападающим. Газзаев отмечает, что после завершения карьеры Понедельник стал журналистом, был главным редактором «Футбола», был очень разносторонним человеком и профессионалом во всем.

«Хочу выразить самые искренние соболезнования родным, близким и всем, кто хорошо знал этого великого человека», — добавил он.

Виктор Понедельник был последним живущим победителем чемпионата Европы — 1960.

Ранее сообщалось, что умер чемпион Европы — 1960 Виктор Понедельник.