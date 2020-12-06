Бывший игрок сборной СССР рассказал о попытках Понедельника перейти в ЦСКА и «Спартак»

Чемпион Европы по футболу 1960 года в составе сборной СССР Виктор Понедельник умер в возрасте 83 лет.

Бывший игрок ЦСКА Владимир Пономарев прокомментировал смерть Виктора Понедельника, передает «Чемпионат.com».

По слова бывшего игрока ЦСКА и сборной СССР, с Понедельником он был в прекрасных отношениях, бывал у него в гостях, когда он болел, и привозил ему деньги от Павла Бородина. Пономарев отмечает, что Понедельник получал пенсию от Российского футбольного союза (РФС).

«Он пытался перейти в «Спартак», ЦСКА, но у него не получалось.

Был очень мягким человеком, очень добрый. Всегда смешил народ анекдотами. Мы потеряли легенду», — добавил он.

Виктор Понедельник был последним живущим победителем чемпионата Европы — 1960.

Ранее сообщалось, что воскресные матчи РПЛ начнутся с минуты молчания в память о Понедельнике.