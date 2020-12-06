Виктора Понедельника похоронят в Ростове-на-Дону

Чемпион Европы по футболу 1960 года в составе сборной СССР Виктор Понедельник умер в возрасте 83 лет.

Похороны Понедельника пройдут в Ростове-на-Дону, сообщает «Р-Спорт». Дата похорон остается неизвестной.

По информации источника, представители администрации города будут связываться с семьей Понедельника для оказания необходимой помощи.

Виктор Понедельник был последним живущим победителем чемпионата Европы — 1960.

Ранее сообщалось, что воскресные матчи РПЛ начнутся с минуты молчания в память о Понедельнике.