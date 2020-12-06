Почетный президент РФС выразил соболезнования семье Понедельника

Чемпион Европы по футболу 1960 года в составе сборной СССР Виктор Понедельник умер в возрасте 83 лет.

Почетный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков прокомментировали смерть Понедельника, передает Sport24.

По словам почетного президента РФС, они очень давно и хорошо знакомы с Понедельником, регулярно встречались, обменивались новостями, шутили. Колосков отмечает, что Понедельник был компанейским человеком, незаурядным футболистом и всегда оставался верен ростовским командам — «Ростсельмашу» и СКА.

«Публике он больше всего запомнился своим золотым мячом на чемпионате Европы 1960 года, но помимо этого он и в чемпионате СССР выделялся, был настоящим бомбардиром.

Выражаю свои искренние соболезнования семье Виктора Владимировича», — добавил он.

Виктор Понедельник был последним живущим победителем чемпионата Европы — 1960.

Ранее сообщалось, что умер чемпион Европы — 1960 Виктор Понедельник.