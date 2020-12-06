Полузащитник ЦСКА рассказал о необходимости одержать победу над «Химками»

Полузащитник ЦСКА Арнор Сигурдссон поделился ожиданиями от матча 17-го тура Российской премьер-лиги с подмосковными «Химками», передает официальная страница московского клуба в Twitter.

Полузащитник отмечает, что «Химки» выиграли три матча подряд и улучшили свое турнирное положение. По словам Сигурдссона, в России тяжело со всеми клубами из нижней части таблицы, не только из верхней.

«Нам нужно реабилитироваться после осечек и одержать победу», — добавил он.

Матч 17-го тура РПЛ ЦСКА — «Химки» состоится 6 декабря на стадионе «ВЭБ Арена» в Москве. Начало — в 19:00 мск.

«Газета.Ru» проведет онлайн-трансляцию встречи.

Ранее сообщалось, что воскресные матчи РПЛ начнутся с минуты молчания в память о Понедельнике.