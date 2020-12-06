Спенс защитил титул чемпиона мира в полусреднем весе по версиям WBC и IBF

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Американский боксер Эррол Спенс — младший победил Дэнни Гарсию и защитил титул чемпиона мира в полусреднем весе по версиям WBC и IBF.

Бой проходил в Арлингтоне (США) и продлился все 12 раундов.

Спенс одержал победу над Гарсией единогласным решением (116:112, 116:122, 117:111).

В активе Спенса 27 побед в профессиональном боксе (21 нокаутом).

Ранее Веттори одержал победу над Херманссоном в главном бою UFC ESPN 19.