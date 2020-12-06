В РФС прокомментировали смерть Виктора Понедельника

Чемпион Европы по футболу 1960 года в составе сборной СССР Виктор Понедельник умер в возрасте 83 лет.

В Российском футбольном союзе (РФС) прокомментировали смерть Виктора Понедельника, передает ТАСС.

«РФС, естественно, не останется в стороне и поможет семье», — сказал председатель комитета ветеранов футбола Александр Мирзоян.

Виктор Понедельник был последним живущим победителем чемпионата Европы — 1960.

Ранее сообщалось, что умер чемпион Европы — 1960 Виктор Понедельник.