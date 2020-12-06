В РФС прокомментировали смерть Виктора Понедельника
Карен Саркисян
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Чемпион Европы по футболу 1960 года в составе сборной СССР Виктор Понедельник умер в возрасте 83 лет.
В Российском футбольном союзе (РФС) прокомментировали смерть Виктора Понедельника, передает ТАСС.
«РФС, естественно, не останется в стороне и поможет семье», — сказал председатель комитета ветеранов футбола Александр Мирзоян.
Виктор Понедельник был последним живущим победителем чемпионата Европы — 1960.
Ранее сообщалось, что умер чемпион Европы — 1960 Виктор Понедельник.