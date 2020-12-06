Грузинский боец одержал победу на турнире UFC ESPN 19

Грузинский боец Роман Долидзе одержал победу над бразильцем Джоном Алланом Арте на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Fight Night on ESPN 19.

Турнир проходит в Лас-Вегасе на стадионе «ЮЭфСи Апекс».

Долидзе одержал победу над Арте раздельным решением судей (28-29, 30-27, 29-28).

Для грузинского бойца бой с бразильцем стал вторым в UFC. В дебютном бою он одержал победу над россиянином Хадисом Ибрагимовым.

Всего на счету Долидзе восемь боев без поражений в смешанных единоборствах (MMA).

Ранее сообщалось, что бой россиянина Евлоева на турнире UFC отменен из-за COVID-19.