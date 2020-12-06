Грузинский боец одержал победу на турнире UFC ESPN 19
Карен Саркисян
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Грузинский боец Роман Долидзе одержал победу над бразильцем Джоном Алланом Арте на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Fight Night on ESPN 19.
Турнир проходит в Лас-Вегасе на стадионе «ЮЭфСи Апекс».
Долидзе одержал победу над Арте раздельным решением судей (28-29, 30-27, 29-28).
Для грузинского бойца бой с бразильцем стал вторым в UFC. В дебютном бою он одержал победу над россиянином Хадисом Ибрагимовым.
Всего на счету Долидзе восемь боев без поражений в смешанных единоборствах (MMA).
Ранее сообщалось, что бой россиянина Евлоева на турнире UFC отменен из-за COVID-19.