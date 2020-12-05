«Спартак» разгромил «Тамбов» и возглавил таблицу РПЛ

Московский «Спартак» нанес разгромное поражение «Тамбову» в матче 17-го тура чемпионата России.

Встреча, прошедшая в Москве, завершилась со счетом 5:1 в пользу хозяев. В составе победителей дубли оформили Джордан Ларссон и Эсекьель Понсе, также отличился Самуэль Жиго. У гостей мяч забил Герман Онугха.

«Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию матча.

После 17 туров Российской премьер-лиги (РПЛ) «Спартак» с 35 очками лидирует в турнирной таблице, однако у петербургского «Зенита» и московского ЦСКА, отстающих на три балла, есть игра в запасе. «Тамбов» (12) располагается на 14-й строчке.

В следующем туре «Спартак» на выезде сыграет с «Сочи», а «Тамбов» примет казанский «Рубин».

Ранее стали известны стартовые составы на матч «Спартак» — «Тамбов».