Форвард «Тамбова» поделился ожиданиями от матча со «Спартаком»

Форвард «Тамбова» Герман Онугха поделился ожиданиями от матча с московским «Спартаком», передает «СЭ».

«Думаю, справлюсь и с Жиго, и с Джикией. Знаю свои сильные стороны, за счет них и буду стараться играть. Они полностью провели в паре прошлый сезон. Тем лучше», — сказал футболист.

Напомним, встреча начнется 5 декабря в 16:30 по московскому времени.



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