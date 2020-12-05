Форвард «Тамбова» поделился ожиданиями от матча со «Спартаком»
Андрей Черников
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Форвард «Тамбова» Герман Онугха поделился ожиданиями от матча с московским «Спартаком», передает «СЭ».
«Думаю, справлюсь и с Жиго, и с Джикией. Знаю свои сильные стороны, за счет них и буду стараться играть. Они полностью провели в паре прошлый сезон. Тем лучше», — сказал футболист.
Напомним, встреча начнется 5 декабря в 16:30 по московскому времени.
Ранее Айртон оценил результаты «Спартака» в текущем сезоне.