Врач ЦСКА рассказал о трудностях из-за пандемии COVID-19

Врач московского ЦСКА Шагабутдин Керимов рассказал о трудностях из-за пандемии COVID-19, передает сайт армейцев.

«2020 год не оставил без сюрпризов никого в мире спорта и спортивной медицины. Пандемия повлекла за собой изменение графика матчей. Возникла полная неопределенность на каждом этапе подготовки игроков», — сказал Керимов.

Также Керимов отметил, что повышенный индекс травматизма возник во всех возрастных группах.



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