Занин рассказал, что биатлонистка Павлова писала ему неприятные вещи

Корреспондент «Матч ТВ» Дмитрий Занин рассказал о подробностях интервью с российской биатлонисткой Евгенией Павловой, передает News.ru.

Журналист отметил, что он спросил спортсменку про неудачную стрельбу, а спортсменка начала сумбурно формулировать свои мысли, сказала, что в команде ей некомфортно.

«Я раза три переспросил, что она имеет в виду и в чем это проявляется. Потом выяснилось, что она имела в виду, что ей некомфортно стрелять и бежать. Какие претензии ко мне?» — сказал Занин.

Также он отметил, что Павлова написала очень неприятные вещи.

Ранее был объявлен состав сборной России по биатлону на женскую эстафету в Контиолахти.