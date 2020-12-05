В «Мерседесе» рассказали о состоянии здоровья Хэмилтона

В команде «Формулы-1» «Мерседес» рассказали о состоянии здоровья Льюиса Хэмилтона, передает Motorsport.

Напомним, британский пилот заболел коронавирусом.

«Болезнь у Хэмилтона сопровождается проявлением симптомов, но в легкой форме. Сейчас его главная задача — выздоравливать. Не уверен, что он внимательно следит за заездами», — сказал руководитель команды Тото Вольф.



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