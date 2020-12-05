На спортивного директора «Ювентуса» завели уголовное дело

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На спортивного директора «Ювентуса» Фабио Паратичи завели уголовное дело, передает пресс-служба команды.

Отмечается, что руководство черно-белых уверенно в невиновности функционера.

СМИ сообщают, что дело против Паратичи было открыто в связи с расследованием возможных манипуляций при получении итальянского гражданства уругвайским форвардом Луисом Суаресом.

Ранее Джорджина Родригес, девушка игрока итальянского «Ювентуса» Криштиану Роналду, выложила в Instagram соблазнительное видео.