На спортивного директора «Ювентуса» завели уголовное дело
Андрей Черников
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На спортивного директора «Ювентуса» Фабио Паратичи завели уголовное дело, передает пресс-служба команды.
Отмечается, что руководство черно-белых уверенно в невиновности функционера.
СМИ сообщают, что дело против Паратичи было открыто в связи с расследованием возможных манипуляций при получении итальянского гражданства уругвайским форвардом Луисом Суаресом.
Ранее Джорджина Родригес, девушка игрока итальянского «Ювентуса» Криштиану Роналду, выложила в Instagram соблазнительное видео.