Футболист «Ливерпуля» и национальной сборной Нидерландов Вирджил Ван Дейк признан лучшим центральным защитником 2020 года. Об этом сообщает ESPN.

На позиции левых защитников первым стал Эндрю Робертсон из «Ливерпуля». Вторую строчку топа занял канадец Альфонсо Дэвис, выступающий за мюнхенскую «Баварию». На третьей позиции расположился игрок «Барселоны» Жорди Альба.

Самым эффективным правым защитником стал Трент Александр-Арнольд, представляющий мерсисайдский коллектив.

Ранее сообщалось, что защитник московского «Спартака» Илья Кутепов высказался о соперниках своей команды в борьбе за чемпионский титул.