Бегунья Арзамасова дисквалифицирована за употребление допинга

Чемпионка мира в беге на дистанцию 800 метров Марина Арзамасова дисквалифицирована за употребление допинга. Об этом спортсменка заявила в своем Instagram.

«Друзья, с сожалением сообщаю.Я вынуждена прервать свою профессиональную деятельность на долгое время. Антидопинговое разбирательство закончилось, и к сожалению, не в мою пользу. Мы провели большую работу по сбору доказательств, но по мнению экспертов мои доводы оказались не убедительными.

Увы, не всегда в составе БАДа указаны все вещества, содержащиеся в нем. Что не снимает моей ответственности, но заставляет задуматься. Анализы препаратов спортивного питания в трех лабораториях подтвердил наличие запрещенного вещества.

Но по мнению экспертов и адвоката той стороны, это не является доказательством моего непреднамеренного приема. Я обязательно постараюсь опубликовать список этих добавок для того, чтобы предупредить других спортсменов об опасности и не дать им попасть в мою ситуацию», — написала Арзамасова.

Напомним, что белоруска стала чемпионкой мира в 2015 году.

Ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп ратифицировал «закон Родченкова», предусматривающий уголовное преследование за случаи допингового сговора на соревнованиях с американским участием.