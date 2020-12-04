Майк Тайсон и Рой Джонс могут провести бой на Красной площади

Генеральный секретарь Федерации бокса России Умар Кремлев заявил, что бывшие чемпионы мира Майк Тайсон и Рой Джонс-младший могут провести выставочный поединок на Красной площади.

В ночь на 29 ноября американские боксеры провели восьмираундовый бой, который завершился вничью.

«Было бы шикарно провести реванш на Красной площади в День бокса. Хочу обсудить этот вопрос, было бы здорово это сделать. А может, и Тайсон захочет стать гражданином России. Мы готовы за него ходатайствовать», — цитирует Кремлева ТАСС.

В профессиональной карьере Тайсон провел 58 боев, в которых одержал 50 побед (44 — нокаутом) и потерпел два поражения. Еще два боя были признаны несостоявшимися. Последний поединок он провел в 2005 году.

Джонс последний раз выходил на ринг в феврале 2018 года. Тогда он победил единогласным решением судей Скотта Сигмона. Всего в его активе 66 побед и девять поражений.

Ранее чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабиб Нурмагомедов высказался о поединке Тайсон — Джонс.