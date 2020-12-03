Мостовой эмоционально отреагировал на поражение ЦСКА от «Вольфсберга»
Андрей Черников
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Экс-футболист сборной России Александр Мостовой эмоционально отреагировал на поражение московского ЦСКА от австрийского «Вольфсберга», передает «Чемпионат.com».
Встреча завершилась со счетом 0:1.
«Нас в очередной раз ткнули носом в землю. Уровень наш становится все хуже и хуже. Нас поджидает беда за бедой. Если мы вспомним тот сезон, тоже все было плохо», — сказал Мостовой.
Ранее Дмитрий Губерниев предложил переименовать ЦСКА.